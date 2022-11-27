Поезда на МЦД-2 и Курском направлении МЖД будут ходить реже с 28 ноября по 8 декабря

Интервалы между поездами увеличатся. Фото: пресс-служба ЦППК

Интервалы движения на МЦД-2 в Москве увеличатся, а некоторые электрички на Курском направлении МЖД временно выведут из расписания, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Измененный график будет действовать с 03:00 28 ноября по 03:00 8 декабря.

- Интервалы движения на МЦД-2 увеличат, вне часов пик они могут достигать 18 минут, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что у некоторых пригородных поездов временно будет иной режим остановок.

Изменения связаны с возведением моста, который появится между станциями Серпухов и Тарусская. Для пассажиров, которым нужно будет доехать именно до этих станций, на период строительных работ запустят компенсационные автобусы. Подробнее узнать о них можно на сайте ЦППК. Обновленный график поездов D2 смотрите там же или в приложениях «Метро Москвы», «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее KP.RU сообщил, что с 3 по 7 декабря 2022 года будет закрыт центральный отрезок Калужско-Рижской линии метро Москвы от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки» оранжевая ветка таким образом на этот период будет разделена на два участка, «Октябрьская» и «Новые Черемушки» будут работать как конечные.