Движение поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево возобновили после перерыва 26-27 ноября

Движение поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево возобновили Фото: пресс-служба «Аэроэкспресса»

Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево возобновили движение. Теперь они курсируют по графику, рассказали KP.RU в пресс-службе компании.

Аэроэкспрессы между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево ходят каждые 30-40 минут по стандартному расписанию. Напомним, KP.RU ранее предупреждал о технологическом перерыве, который длился около 17 часов.

Изменения в графике движения 26-27 ноября были необходимы для того, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево, терминалы В, С, новой железнодорожной линией. Это сократило время поездок до «Шереметьево» на 15 минут.

По-прежнему добраться в аэропорт также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Они ходят с 5:50 до 0:05 в сторону Шереметьево с 6:28 до 0:43 в обратном направлении, интервалы между транспортом составляют 15 минут. Время в пути не превышает 20 минут.