Синоптик Тишковец предупредил о морозах до -15 градусов в начале календарной зимы в Москве

Столичная зима в 2022 году обещает стартовать с низких температур Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

От 5 до 10 градусов мороза днем и до -15 градусов ночью обещает москвичам синоптики в первые дни декабря 2022 года. Такие температуры более характерны для середины зимы, нежели для ее начала, отметил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он добавил, что способствовать усилению морозов будет малооблачная погода и аномально высокое давление

- Барометры покажут 765 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше нормы, - цитирует агентство Евгения Тишковца.

А вот последние дни ноября будут теплее. В ночь на понедельник ожидается до 8 градусов мороза, днем - до 6. В ночь на вторник - уже до 10 ниже нуля, днем во вторник - до 7 градусов мороза. В среду и вовсе ночные температуры опустятся до -14 градусов, а днем будет около 9 градусов мороза. Осадков не ожидается.

Ранее KP.RU сообщил о том, что синоптики предупредили о резком повышении атмосферного давления в последние дни ноября в Москве.