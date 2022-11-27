Вторую платформу станции Минская будущего МЦД-4 откроют до конца года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторую платформу станции Минская будущего МЦД-4 откроют в декабре. Также в течение месяца завершат возведение второй очереди пассажирского вестибюля. С 2023 года пересадка на метро с железнодорожной станции станет бесплатной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице продолжают подготовку к запуску новых диаметральных маршрутов — в следующем году будет открыт МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Станция Минская МЦД-4 была открыта в апреле 2022, а в декабре ее достроят полностью.

Все преимущества новых транспортных объектов пассажиры смогут оценить уже в 2023 году. Поезда будут ходить с короткими интервалами — 5,5 минуты в час пик и до 10 минут вне его, а пересадка на метро с Минской станет бесплатной, что позволит экономить на поездках, отметили в правительстве Москвы.

После окончания строительства второй платформы и второй очереди пассажирского вестибюля планируется, что ежедневно станцией будут пользоваться более 8,5 тыс. пассажиров. А после запуска движения по МЦД-4 прогнозируют рост пассажиропотока до 17,5 тыс. человек. К 2030 году эксперты ожидают проходимость в 22 тыс. человек в сутки.

Ранее KP.RU писал, что с 28 ноября по 8 декабря изменят расписание поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД. В этот период между станциями Серпухов и Тарусская возведут мост.