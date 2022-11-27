Москвичам рассказали, чем занимаются в клубах осознанного родительства в столице

в Фото: Евгения ГУСЕВА

В семейных центрах в каждом округе Москвы действуют клубы осознанного родительства, рассказала "Вечерней Москве" директор семейного центра САО Ирина Николаевна Пономарева. Это площадки для обмена мнениями между родителями и для бесед со специалистами, которые всегда готовы помочь наладить взаимопонимание в семье.

- Знания в области психологии мамы получают в том числе при разборе конкретных жизненных ситуаций, — отметила Ирина Пономарева.

Участники могут посетить тренинги, дискуссии, мозговые штурмы. При этом именно родители выдвигают тему очередной встречи. Психологи и другие эксперты участвуют в них только в роли модераторов, следя за тем, чтобы разговор прошел продуктивно.

Всего на территории Москвы работают 23 семейных центра.

Ранее KP.RU сообщил, что родителям столичных школьников предоставили возможность сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми.