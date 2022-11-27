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НовостиОбщество27 ноября 2022 15:20

Сергей Собянин: еще 19 центров «Московского долголетия» откроются до конца 2022 года

Их общее количество составит 71 объект
Ирина РЕБРИКОВА
Центры долголетия каждый день посещают порядка пяти тысяч человек

Центры долголетия каждый день посещают порядка пяти тысяч человек

Фото: Иван ВИСЛОВ

До конца 2022 года в столице откроются еще 19 центров московского долголетия, и, таким образом, их общее количество составит 71 объект. Анонсировал появление новых центров в Солнцеве, Люблино, Войковском и Богородском района мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник отметил, что каждый день центры долголетия посещают порядка 5000 пожилых москвичей.

- Я не раз посещал эти центры, в каждом видел энергичных и целеустремлённых людей, дружелюбную атмосферу, — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Центры московского долголетия - не только площадка для общения, но и место, где можно заняться подходящим по возрасту и состоянию здоровья спортом, освоить кулинарию, начать учить иностранный язык, реализовать себя в качестве певца или просто потанцевать.

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