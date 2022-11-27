Сергей Собянин: еще 19 центров «Московского долголетия» откроются до конца 2022 года

Центры долголетия каждый день посещают порядка пяти тысяч человек Фото: Иван ВИСЛОВ

До конца 2022 года в столице откроются еще 19 центров московского долголетия, и, таким образом, их общее количество составит 71 объект. Анонсировал появление новых центров в Солнцеве, Люблино, Войковском и Богородском района мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник отметил, что каждый день центры долголетия посещают порядка 5000 пожилых москвичей.

- Я не раз посещал эти центры, в каждом видел энергичных и целеустремлённых людей, дружелюбную атмосферу, — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Центры московского долголетия - не только площадка для общения, но и место, где можно заняться подходящим по возрасту и состоянию здоровья спортом, освоить кулинарию, начать учить иностранный язык, реализовать себя в качестве певца или просто потанцевать.

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