Автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов на северо-западе Москвы Фото: прокуратура Москвы

На северо-западе Москвы автомобиль, следовавший по улице Свободы, у дома № 15/10 вылетел на тротуар, сбил пешеходов и перевернулся, сообщает столичный Дептранс. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

По данным прокуратуры города Москвы 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки «Киа» не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

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