Арестован 17-летний подросток, сбивший насмерть девушку в Москве

Юноше предъявили обвинение, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК РФ Фото: прокуратура Москвы

Преображенский межрайонный суд Москвы на два месяца арестовал 17-летнего парня, насмерть сбившего девушку на пешеходном переходе, сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Юноше предъявили обвинение, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе судебного заседания молодой человек и его защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщил KP.RU, вечером 24 ноября 17-летний подросток сел за руль «Тойота Королла» без прав и сбил женщину на пешеходном переходе на Красноярской улице. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Ей было 22 года. Несовершеннолетний водитель признался, что при покупке автомобиля он не уведомил продавце о своем возрасте.

В прокуратуре добавили, что в тот вечер парень выехал на встречную полосу, попытался обогнать маршрутный автобус и влетел в пешехода.