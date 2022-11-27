Женщина погибла и двое детей пострадали после выезда иномарки на тротуар на северо-западе Москвы

В аварии погибла женщина-пешеход Фото: прокуратура Москвы

Авария на улице Свободы в Москве, где автомобиль вечером 27 ноября вылетел на тротуар, привела к жертвам. Погибла женщина-пешеход, кроме того с места происшествия госпитализировали двух детей, сообщает источник KP.RU. Один из них мальчик примерно 10 лет, пол и возраст другого ребенка пока неизвестны, но источник уточняет, что он находился в коляске.

В прокуратуре Москвы уточняют, что в аварии участвовал автомобиль KIA. За рулем находилась 37-летняя женщина. Почему она не справилась с управлением, сейчас выясняют полицейские.

- Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту, — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщил KP.RU ранее, авария произошла у дома № 15/10 по улице Свободы на северо-западе Москвы. На опубликованном видео можно заметить, как иномарка выезжает на трамвайные пути, а при съезде обратно на проезжую часть ее начинает нести в сторону обочины.

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