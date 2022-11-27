Один из пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы детей умер в машине скорой помощи

Сбитая женщина-пешеход скончалась на месте происшествия, детей увезла скорая Фото: прокуратура Москвы

До двух увеличилось число жертв аварии, которая произошла вечером 27 ноября на улице Свободы на северо-западе Москвы. Вылетевший на тротуар автомобиль KIA насмерть сбил женщину-пешехода; двух детей, которых она сопровождала, госпиализировали. Один из них скончался в скорой помощи, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы. О состоянии второго ребенка пока не сообщается.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил KP.RU, что с женщиной были двое детей. Один находился в коляске, другой - мальчик, которому на вид было около десяти лет - шел рядом. Возраст погибшего ребенка не уточняется.

Как сообщал KP.RU ранее, авария произошла у дома 15/10 по улице Свободы. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах записи видно, как автомобиль KIA двигается по трамвайным путям, потом пытается съехать с них, но в этот момент его начинает нести поперек проезжей части в сторону тротуара. Там он сбивает пешеходов и опрокидывается.

Известно, что за рулем находилась 37-летняя женщина-водитель. О ее состоянии не сообщается.

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