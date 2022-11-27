Вазу с горгульей купили за полмиллиона на аукционе в Москве

Итоговая цена лота превысила стартовую более, чем в семь раз! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полмиллиона рублей заплатил неизвестный покупатель за фарфоровую вазу завода братьев Корниловых на аукционе в Москве, при том что стартовая цена лота составляла 70 тысяч рублей, следует из каталога аукционного дома «Русская Эмаль».

Художественному изделию - уже почти два века. Его изготовили в Санкт-Петербурге в 1840-х годах позапрошлого столетия.

Ваза исполнена в стиле шинуазри, украшена изображениями бабочек, попугаев и драконов, а ручка сделана в виде горгульи. Изделие расписано кобальтом, золотом и серебром. Некогда у изделия была и вторая ручка, но она оказалась утрачена в процессе хранения.

Уточняется, что аналогичный предмет представлен только в каталоге государственного музея-заповедника «Петергоф».

Недавно KP.RU сообщил об аукционе, на котором пройдет продажа вещей известных рок-музыкантов. В том числе обещают представить и концертный пояс Виктора Цоя. Его стартовая цена составит 700 тысяч рублей.