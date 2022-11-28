Полностью отечественные автомобили начнут выпускать на заводе «Москвич» в 2025 году

На столичном заводе начнут производить часть кузовных деталей для будущих автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

Автомобили отечественной сборки планируют выпустить на заводе «Москвич» в 2025 году. Степень локализации производства будет расти максимальными темпами. Над этой задачей город работает вместе с компанией «КамАЗ», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Уточняется, что на заводе начнут производить часть кузовных деталей, резину станут закупать у российских производителей.

«У нас есть поручение Мэра, чтобы завод «Москвич» через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с «КамАЗом» работаем, и я уверен, что мы с ней справимся», — подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас на заводе «Москвич» идет серийная сборка машин. В следующем году произведут порядка 50 тысяч автомобилей, часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, Подмосковье и других регионах России.

Ранее KP.RU сообщал, что серийная сборка автомобилей стартовала на заводе «Москвич» 23 ноября. Выпустили первую модель авто – кроссовер «Москвич-3». Его цена может составить порядка 2 млн рублей. Машина в основном состоит из китайских комплектующих и по сборке напоминает JAC JS4. Однако у владельцев столичного завода есть четкий план по повышению локализации компонентов, в будущем автомобили будут состоять полностью из отечественных деталей.

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