Неизвестные сообщили о взрывных устройствах в 35 районных судах Москвы

Все здания на наличие взрывных устройств проверяют правоохранители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неизвестные заявили о взрывных устройствах во всех районных судах Москвы, сообщают РИА Новости. Все 35 учреждений проверяют кинологи.

Из пяти судов решили эвакуировать сотрудников и посетителей. Речь идет о Чертановском, Кузьминском, Перовском, Тимирязевском и Останкинском районных судах.

Пока информация о наличии взрывных устройств не подтверждается.

Аналогичный случай произошел около месяца назад. 30 октября 2022 года полиции пришлось эвакуировать работников и посетителей 13 районных судов Москвы, включая расположенные в центре столицы Тверской и Мещанский суды. Как сообщал KP.RU, сотрудники правоохранительных органов осмотрели здания с привлечением служебных собак, но взрывных устройств не нашли.

Также сообщалось, что до этого такая же массовая эвакуация проводилась 20 октября. Она затронула 13 районных судов.