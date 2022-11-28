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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:56

Вильфанд предупредил о морозах до -15 градусов в Москве с 30 ноября 2022 года

Научный руководитель Росгидрометцентра заявил, что температура окажется на 6 градусов ниже нормы
Ирина РЕБРИКОВА
Ожидается до 9 градусов мороза днем

Ожидается до 9 градусов мороза днем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со среды, 30 ноября 2022 года жителей столицы и Подмосковья ждут аномальные морозы с понижением температуры до -15 градусов ночью и до -9 днем. Такой прогноз для московского региона дал в комментарии ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог добавил, что в первые декабрьские ночи столбики термометра в Подмосковье могут опуститься даже до -18 градусов.

- Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату, — предупредил Роман Вильфанд.

При этом ни в последний день ноября, ни в первые дни декабря погода не будет холодной, так как ветер будет очень слабым, а небо ясным, будет светить солнце.

Ранее KP.RU сообщил о том, что синоптики предупредили о резком повышении атмосферного давления в последние дни ноября в Москве.