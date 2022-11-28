Полицейские пресекли продажу поддельных автозапчастей в Москве

Правоохранители изъяли более 5 тыс. запчастей, их направили на экспертизу. Фото: оперативная съемка Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность группы, участники которой продавали поддельные автозапчасти с логотипами известных концернов, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники ввозили некачественную продукцию в РФ из Восточной Азии, а затем комплектовали и упаковывали изделия на столичном складе. Автозапчасти продавали в специально созданном интернет-магазине и на крупных маркетплейсах.

Оперативники провели контрольную закупку и приобрели детали на сумму более 100 тысяч рублей. Эксперты установили, что образцы не являются оригинальными. В офисах, складских помещениях и домах подозреваемых провели девять обысков. Полицейские изъяли деньги, компьютеры, черновые записи, а также более пяти тысяч запчастей. На них были нанесены знаки известных брендов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержано четыре человека, один из них предполагаемый организатор преступной деятельности. Он находится под домашним арестов, а остальные фигуранты – под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что тем москвичам предъявили обвинение в контрабанде 40 тонн алкоголя без маркировки.