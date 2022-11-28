Майора полиции задержали за организацию борделя в сауне на юге Москвы

По факту случившегося идет служебная проверка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правоохранители задержали майора полиции, который устроил бордель в сауне на юге Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, майор обвиняется в организации досуга с проститутками для посетителей сауны на Булатниковской улице. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы и получал денежные средства за покровительство притона. Публичный дом работал с 2019 года.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 141 УК РФ «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией». Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

В полиции подтвердили факт инцидента. Идет служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел, а затем привлекут к ответственности.

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