Врач-инфекционист Рябов рассказал, как защититься от гриппа и ОРВИ

Лучшей защитой от вирусов эксперт назвал вакцинацию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столичном регионе фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам врача-инфекциониста, заместителя главного врача Талдомской центральной больницы Сергея Рябова, здоровый образ жизни – лучшая профилактика болезней, пишет «Радио 1».

Специалист советует чередовать умственную и физическую активность, соблюдать режим дня и правильно питаться. В рацион здорового человека обязательно должны входить овощи и фрукты.

Кроме того, Рябов напомнил, что в местах массового скопления людей необходимо носить медицинские маски. Врач добавил, что кроме гриппа и ОРВИ в Московском регионе регулярно выявляют новые случаи заболевания COVID-19. Лучшей защитой от вирусов он назвал вакцинацию.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве число госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ в Москве стало больше в два раза, чем в доковидные времена. Рост заболеваемости также отмечается и у взрослого населения. Коечный фонд расширят до 2000 мест.