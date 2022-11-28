Человек на путях стал причиной задержки поездов МЦД-1 и Савёловского направления МЖД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ряд поездов Московской железной дороги, а именно составы, следующие по Савёловскому направлению и МЦД-1, задерживаются из-за оказавшегося на путях человека. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Сообщается, что инцидент произошёл на остановочном пункте Лианозово, где по предварительным данным были нарушены правила безопасности. Человек оказался на путях и пострадал, из-за чего электрички Савёловского направления и МЦД-1, которые направляются в сторону Лобни, задерживаются.

Точных данных о состоянии пострадавшего, а также об обстоятельствах его травмирования, пока нет. Однако МЖД призывает пассажиров соблюдать правила безопасности на станциях, не спускаться на пути, переходить их только в специально оборудованных для этого местах.

Ранее KP.RU сообщал о предыдущих задержках в движении поездов, тогда затронувших D2 и Курское направление МЖД. Причиной был ледяной дождь, остановивший состав на станции Люблино.