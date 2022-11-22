Поезда D2 и Курского направления МЖД задерживаются из-за ледяного дождя и остановки поезда

К сбою в движении поездов привели погодные условия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезда диаметра D2 и Курского направления МЖД, следующие по направлению в область, задерживаются из-за непогоды, предупреждает Дептранс Москвы. Уточняется, что пути заблокировал остановившийся на станции Люблино состав.

- Вместе с МЖД принимаем меры для восстановления графика, - говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ледяном дожде в столичном регионе 22 ноября 2022 года. Из-за минусовой температуры и сильного ветра осадки привели к образованию наледи на дорогах и тротуарах.

Как сообщил KP.RU, непогода уже успела привести к массовой аварии, она произошла на Дмитровском шоссе у дома 7к2с2 на полосах движения в область. Сейчас движение на участке значительно затруднено, открыты только две полосы из четырех. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути.