Три автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Дмитровском шоссе в районе дома 7к2с2 при движении в сторону области произошла массовая авария: столкнулись три автомобиля, сообщили в Телеграм-канале столичного Дептранса.

Информация о пострадавших и детали происшествия устанавливаются. Один из автомобилей перекрыл полосу движения. На месте ДТП работают оперативные службы города.

Движение в сторону области затруднено: работают две полосы из четырех. Дорожную ситуацию осложняют погодные условия: в городе идет ледяной дождь.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 22 ноября авария с участием коммерческого автобуса произошла на Каскадной улице в Москве. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Подробности происшествия устанавливают сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Напомним, из-за непогоды пробки в Москве достигли 8 баллов. Серьезные заторы наблюдаются по направлению в центр: на Волгоградском и Рязанском проспектах, Проспекте Андропова, Ярославском и Ленинградском шоссе и на МКАД. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.