Московский зоопарк стал приютом на зиму для более чем 200 летучих мышей

Уже 130 летучих мышей находятся в спячке Фото: Московский зоопарк

Московский зоопарк в этом году приютил на зимовку рекордное количество летучих мышей – более 200 особей. Их откармливают, а затем переносят в холодильные камеры. Весной мышей отпустят на волю, сообщил сайт столичной мэрии.

Пережить холода зверькам помогают зоологи центра зимней передержки. Как только летучие мыши пребывают в зоосад, их начинают готовить к спячке. Каждую особь обследуют и взвешивают, при необходимости рукокрылых лечат. Когда они набирают нужный вес, их помещают в специальные боксы и ставят в холодильную камеру. В ней сохраняется оптимальная для зверьков температура: 5-7 градусов тепла. На данный момент уже 130 особей заснули. В состоянии анабиоза они будут находиться 4-7 месяцев.

Горожан, нашедших летучих мышей на улице, просят приносить их в центр зимней передержки Московского зоопарка. Сейчас многие жители, видя попавшего в беду зверька, не пугаются, а связываются с зоологами и передают рукокрылых на зимовку.

Ранее KP.RU сообщал, что слепого детеныша тюленя по имени Таня Светлая приютили в Московском зоопарке.