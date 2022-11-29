Новогодняя благотворительная акция «Исполни желание» начнётся в Москве с 1 декабря

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В Москве с 1 декабря стартует благотворительная акция «Исполни желание». Ее участники смогут исполнить новогоднюю мечту детей с инвалидностью, ОВЗ и тяжёлыми заболеваниями, сообщили на сайте столичной мэрии.

Письма Деду Морозу ребята напишут с 1 по 7 декабря, затем их послания опубликуют на сайте Московской дирекции массовых мероприятий. Горожане смогут осуществить любое их желание с 1 по 27 декабря. Для этого нужно выбрать конкретное письмо и в течение трёх дней привезти подарки в офис учреждения. Ближе к Новому году курьеры развезут их детям.

Новогодние желания у всех рябят разные. Кто-то хочет получить на праздник книги, игрушки, наборы для творчества, а кто-то мечтает о билете на концерт или о новом музыкальном инструменте.

Благотворительную акцию «Исполни желание» проводят в Москве с 2014 года. За это время более тысячи детей получили подарки к Новому году.

Ранее KP.Ru сообщал, что акция «Добрая елка» начнется в Москве с 5 декабря. Ее цель – исполнение желаний подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.