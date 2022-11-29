Врач-диетолог Лазуренко рассказала, какой продукт согревает в холод

Сало содержит насыщенные жиры, которые организм не откладывает про запас, а постоянно тратит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продукты с большим содержанием белков и жиров помогут согреться в холода, сообщила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Москвой 24».

Специалист пояснила, что лучше всего держит тепло жировая ткань. Именно поэтому она порекомендовала обязательно добавить в рацион сало. Этот продукт содержит насыщенные жиры, которые организм не откладывает про запас, а постоянно тратит. Кроме того, в сале содержится арахидоновая кислота. Она положительно влияет на нервную систему.

Также эксперт добавила, что для согревания нужно есть белки животного происхождения, например, мясо, рыбу, яйца. С едой необходимо получать и витамины. Так, зимой стоит есть ферментированные продукты: квашеную капусту и соленые огурцы.

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