В метро на юго-востоке Москвы забыли двух белых голубей

В метро на юго-востоке Москвы кто-то забыл переноску с двумя белыми голубями Фото: Департамент транспорта Москвы

В вагоне поезда метро на юго-востоке Москвы кто-то оставил двух белых голубей. Птиц везли в переноске. Как рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, хозяину нужно будет показать фото голубей и назвать линию, на которой их забыли — так питомцы не попадут в чужие руки.

Сейчас птицы находятся у транспортных работников, но если в ближайшее время владелец голубей не найдется, их придется отдать их в приют.

Напомним, ранее на одной из станций метро нашли рыжего кота. Как писал KP.RU, хозяин забыл животное в переноске.

Также в Дептрансе напомнили, что все найденные в метро, МЦК или МЦД вещи отправляют на Склады забытых вещей. Найти и забрать их можно разными способами: позвонить по номеру 3210, написать в чат-бот Александра либо создать обращение о потери вещей в приложении «Метро Москвы». При этом нужно предъявить паспорт, назвать день, станцию и подробно описать потерянные вещи.