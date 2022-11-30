Парковку сделают бесплатной по всей Москве с 1 по 7 января Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В праздничные дни с 1 по 7 января парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы. К тому же 8 января будут действовать воскресные правила — оплату будут требовать только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, такой подарок москвичам не повлияет на загруженность улиц и парковок: в эти дни по статистике на дороги выезжает меньше автомобилистов.

Паркинги со шлагбаумами будут работать по стандартным тарифам в обычном режиме.

Водителей просят быть особо осторожными в праздничные дни и тщательно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее KP.RU писал, что народным голосованием в Москве решили отметить Новый год скоромно: город украсят, а развлекательные мероприятия и фейерверки будут отменены. За такой вариант выступили более половины опрошенных.