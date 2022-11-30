Наградами престижной архитектурной премии сразу в двух номинациях отмечен проект «Притяжение»

Фото: Официальное сообщество проекта "Притяжение" в социальной сети "Вконтакте"

Магнитогорск Челябинской области украсит общественное пространство «Притяжение». Его проект, разработанный институтом «Мосинжпроект» (головная проектная организация Группы компаний «Мосинжпроект»), удостоен двух наград международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» Premio del Pubblico.

Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Церемония награждения состоялась в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. По результатам онлайн голосования на сайте премии в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения» победителем стала входная группа «Притяжения». При этом «Лучшим реализованным проектом ландшафтной архитектуры» признан ландшафт общественного пространства.

«Уникальное многофункциональное общественное пространство «Притяжение» станет не только центром социальной активности для жителей Челябинской области, но и важным туристическим объектом, заметной достопримечательностью для всего Урала, – отметил Юрий Кравцов. – Двойная награда – свидетельство успехов проектировщиков холдинга и важная оценка всей деятельности «Мосинжпроекта».

Напомним, отмеченные призом зрительских симпатий часть парка и входная группа открылись для посетителей этим летом в рамках первой очереди общественного пространства «Притяжение».

«Посетители сайта премии «Золотой Трезини» отдали за «Притяжение» больше всего голосов, и мы благодарны за такое признание, – сказал генеральный директор института «Мосинжпроект» Рустам Черкесов. – Общественное пространство будет служить многим людям – и местным жителям, и туристам. Кому как не им оценивать проделываемую работу».

Высокий профессионализм генерального проектировщика компании «Институт «Мосинжпроект» при реализации архитектурной концепции проекта «Притяжение» в Магнитогорске отметил директор ООО «Территория Притяжения» Руслан Новицкий. По его словам, компания применяет передовые технологии проектирования общественных пространств и зданий.

Фото: Официальное сообщество проекта "Притяжение" в социальной сети "Вконтакте"

В свою очередь заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов уточнил, что проект «Притяжение» стал очередным ярким подтверждением широких возможностей специалистов Группы компаний в области реализации крупных градостроительных инициатив.

«Компетенции специалистов холдинга позволяют создать объект любой сложности – общественные пространства, комплексы зданий, транспортную инфраструктуру – и вписать его как в природный ландшафт, так и в городскую среду, как на периферийных территориях, так и в центре мегаполиса», – добавил Жиганов.

Представитель холдинга уверен, что уникальный проект в Магнитогорске послужит примером для представителей других российских городов и вдохновит их на реализацию у себя проектов территориального развития подобного масштаба. Он не исключил, что проект «Притяжение» станет стимулом для формирования городской среды нового поколения во многих регионах страны.

Архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» Premio del Pubblico проводится ежегодно с 2018 года. В международный совет и жюри входят представители 32 стран. Почетный председатель совета премии – директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский. В 2022 году на участие в премии было подано 1123 заявки из 74 стран.