Москвич забыл урну с прахом шурина в метро, и теперь ее ищет полиция

К поискам подключилась полиция Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичке пришлось отменить похороны скончавшегося брата из-за 67-летнего супруга, который забыл урну с его прахом в столичном метро. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza. Инцидент, по данным источника, произошел еще 24 ноября 2022 года, и с тех пор к поискам успела подключиться и полиция Москвы. Однако результатов они пока не принесли.

- Супруг женщины отправился в крематорий в Новокосино, чтобы забрать урну, а обратно решил добираться на метро, - говорится в сообщении.

Чтобы сделать ношу удобнее, он опустил урну в пакет из продуктового магазина. На станции метро «Марксистская» незадачливый пассажир покинул вагон, а урна продолжила свое путешествие.

Самостоятельно пара отыскать останки родственника не смогла и обратилась к правоохранителям. Уточняется, что урна была дорогостоящей, ее могли украсть. А супруга забывчивого мужчины, пишет источник, после случившегося перестала с ним разговаривать.

Кстати, недавно KP.RU рассказывал, что в московской подземке один из пассажиров забыл пару белоснежных голубей. Птиц везли в переноске.