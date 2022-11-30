В Москве за сутки коронавирус выявили у 1405 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки коронавирус в Москве выявили еще у 1405 человек. С начала пандемии заболевание в столичном регионе диагностировали у 3 256 813 граждан. Информация об этом размещена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа у 210 инфицированных ухудшилось самочувствие. Всех их доставили в больницу, где в настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Также за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизнь у 16 человек.

За тот же период 1079 пациентов с подтвержденным коронавирусом выздоровели и сняты с медицинского учета. С начала пандемии болезнь победили 3 064 219 человек. Еще 46987 пациентов справиться с ковидом не смогли.

Ранее KP.RU писал, что Москва попала в число 20 регионов РФ с выросшей заболеваемостью коронавирусом. В Роспотребнадзоре заявили, что увеличение числа больных в столице превысило 30 процентов. Ситуацию с коронавирусом специалисты охарактеризовали активизацией эпидпроцесса.