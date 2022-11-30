Получившему удар в глаз сыну Вадима Галыгина вызвали скорую в школу

Вадима Галыгина-младшего отправили лечиться домой

Старший сын резидента Comedy club и артиста Вадима Галыгина получил в московской школе травму глаза во время инцидента с другим учеником. Пострадавшему пришлось вызвать скорую помощь, сообщает сайт mk.ru. Вскоре выяснилось, что удар другой ученик нанес 11-летнему Вадиму Галыгину-младшему случайно, когда тот стоял на лестнице и завязывал шнурки.

- Травма глаза оказалась некритичной, мальчика отправили лечиться домой, - говорится в сообщении.

46-летний комик Вадим Галыгин является многодетным отцом. У него есть 22-летняя дочь Таисия от первого брака со столичной моделью Дарьей Овечкиной, а также двое сыновей от второго брака с моделью Ольгой Вайнилович. Они воспитывают 11-летнего Вадима и 3-летнего Ивана.

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