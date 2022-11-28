Vip-комната, Киркоров ярче елки и "Шахерезада" от Навки: как открывали ГУМ-каток на Красной площади

Филипп Киркоров в розовом пуховике Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открывать ГУМ-каток уже много лет доверяют главному специалисту по конькам - олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. В этом году она презентовала фрагмент спектакля "Шахерезада" по мотивам собрания арабских сказок "Тысяча и одна ночь". Но сама Татьяна вышла на ГУМ-каток в белом пуховике.

Открывать ГУМ-каток уже много лет доверяют главному специалисту по конькам - олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы ждали вас на катке, как и в прошлые годы. Вы в шоу будете или что-то изменилось?

- Сегодня я не каталась, но в шоу я буду. Я там царица Саис, - рассказала KP.RU Татьяна Навка. - Сегодня с нами нет Петра Чернышева, но он тоже появится в роли Царя Миргали.

Фрагмент спектакля "Шахерезада" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В тонких платьях на лед вышла фигуристка Камила Валиева в роли Богини, а также новички ледовых проектов - спортсмены Виктория Синицына и Никита Кацалапова, исполнившие роли Шахерезады и Шахрияра.

Посмотреть красочное музыкально-театральное шоу на ГУМ-катке пришли звездные гости, среди них Елена Малышева без головного убора, а хоккеист Владислав Третьяк решил утеплиться в пуховик и надел яркую шапку. В розовом пуховике и бархатных брюках появился певец Филипп Киркоров.

Владислав Третьяк Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы сегодня ярче елки, - сказали журналисты.

- Я - звезда, я должен быть ярче, - ответил певец. - А где мои дети?

Киркоров пришел на каток с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином. На все тусовки с семейством приходит и 90-летний Бедрос Киркоров. Правда, в этот раз он шел на костылях и с помощью помощников.

- Кататься на коньках попробую, но в прошлом году я неудачно покаталась. Лед - это не мое, - призналась телеведущая Алена Водонаева.

Елена Малышева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фигуристка Ирина Слуцкая сказала, что ей хватает тренировок в крытых катках, а вот новогодняя атмосфера ГУМ-катка ей очень нравится. Не стал становиться на коньки и певец Игорь Николаев, а вот его супруга Юлия Проскурякова и 7-летняя дочь Вероника с удовольствием опробовали лед.

Игорь Николаев с семьей Фото: Алиса ТИТКО

- Каток отличный, только холодно. Немного покатались и хватит, - сказала Юлия Проскурякова.

Пока стоять на катках так и не научилась певица Жасмин, хотя и долгие годы дружит с фигуристкой Татьяной Навкой.

- Вот у меня есть подруга Татьяна (прим. Навка), но мы не катаемся, не учит. Поэтому я сегодня на катке в ботинках, - сказала певица Жасмин.

Посетили открытие зимнего сезона на ГУМ-катке светская тусовщица Татьяна Михалкова, телеведущий Андрей Малахов, звездный диетолог Маргарита Королева, актриса Юлия Пересильд в компании своего коллеги по фильму «Вызов» Михаила Тройника, который нежно обнимал ее во время фотосессий.

Юлия Пересильд Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это Новый год, это праздник, это любовь, - сказал Михаил Тройник.

Фигуристка Анастасия Гребенкина решила не надевать коньки на ГУМ-катке, но с подругами может пойти на столичные катки.

- Мне нравится кататься возле Кремля, хорошие катки на ВДНХ, в Парке Горького, в Сокольниках. Но на открытом воздухе, правда, редко катаюсь, - призналась Анастасия Гребенкина.

Анастасия Гребенкина Фото: Алиса ТИТКО

ГУМ-каток с пунктом проката и ярмаркой откроются для москвичей и гостей столицы с 29 ноября. Темой этого сезона выбрали русский народный промысел Гжель. В торговых шале москвичи и гости города смогут купить сувениры, созданные гжельскими мастерами, а также бело-голубые пряники. Возле катка открыли несколько домиков с едой "Ванильный Крутиш", "Фабрика Фри", "Вафли и Кофе", "Блины".

Площадь катка из года в год не меняется - почти 2700 кв. метров. Одновременно покататься на нем смогут 450 человек. Первые четыре сеанса (с 10.00 до 15.30) в будние дни будут бесплатными, если прийти кататься со своими коньками.

- Для тех, кто предпочитает индивидуальный сервис, будет работать Vip-комната. Максимальная вместимость десять человек. Услуги, предоставляемые при аренде: катание на ледовой площадке, прокат коньков без залога, прокат защиты и шлема, а еще помощника фигуриста и отдельный туалет. В комнате постоянно находится хостесс.

ГУМ-каток будет работать три зимних месяца - вплоть до самой Масленицы.

Где: Красная Площадь, 3. Станция метрр «Охотный ряд».

Когда: 29 ноября 2022 по 28 февраля 2023 года, ежедневно с 10.00 до 23.00.

Стоимость: взрослый билет в будние дни с 16.00 до 23.00 – 600 рублей, в выходные с 10.00 до 22.00 – 700 рублей; детский билет в будние дни – 300 рублей, выходные – 400 рублей. Первые четыре сеанса (с 10.00 до 15.30) в будние дни - бесплатно со своими коньками.

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