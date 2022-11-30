Школьник скончался после турнира по волейболу на юге Москвы

Медики не смогли спасти ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученик одной из школ на юге Москвы скончался после турнира по волейболу, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. Во время соревнования у мальчика началась одышка. Его решили доставить в медучреждение, однако врачи спасти его не смогли.

По предварительным данным, ребенок скончался от острой сердечной недостаточности.

В столичном управлении СК России подтвердили факт смерти школьника и добавили, что сейчас идет процессуальная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы выяснить, не было ли в произошедшем состава преступления.

Ранее KP.RU сообщил, что помощь медиков понадобилась и сыну-школьника шоумена Вадима Галыгина. 11-летний Вадим Галыгин-младший получил травму глаза из-за неловкости другого ученика. Врачи оказали первую помощь ребенку на месте и отпустили лечиться домой.