Товары участников проекта «Сделано в Москве» теперь доступны на маркетплейсах — заммэра Сергунина

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Для столичных производителей, участвующих в программе поддержки локальных брендов «Сделано в Москве» (сделановмоскве.рф), московское правительство обеспечивает дополнительные возможности для продвижения. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о появлении товаров компаний города на крупнейших российских маркетплейсах.

«Сейчас программа “Сделано в Москве” насчитывает свыше девяти тысяч товаров более чем 600 брендов. Все они представлены на сайте проекта. Сотрудничество с крупнейшими российскими маркетплейсами позволит столичным производителям повысить свою узнаваемость и увеличить продажи», — рассказала Наталья Сергунина.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Первая сотня брендов уже в интернет-магазинах Ozon и Wildberries. Чтобы выбрать там одежду, мебель, аксессуары и другие московские товары, нужно в каталоге сайта зайти в специальную категорию «Сделано в Москве». Кроме того, для продвижения продукции на этих платформах отдельно планируют использовать баннеры и другие инструменты.

Желающим продавать свои изделия на маркетплейсах, нужно прежде всего участвовать в программе «Сделано в Москве». Заявки принимаются на сайте сделановмоскве.рф. Присоединившиеся к проекту производители уже пользуются масштабной рекламной поддержкой. Москва также оказывает помощь предпринимателям в презентации товаров на крупных ярмарках и мероприятиях. Среди них, к примеру, Международный форум «Сделано в России» и Московская неделя дизайна и интерьера.