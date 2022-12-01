Рабочий упал с высоты третьего этажа и разбился насмерть на стройке в Сколково

Монтажник сорвался с высоты третьего этажа Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Москве в Сколково во время строительства здания банка погиб рабочий, сообщает сайт mk.ru.

По данным источника, трагедия произошла в ночь на четверг, примерно в 01:15. Монтажник проводил работы на высоте третьего этажа здания будущего банка и случайно сорвался вниз. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются.

Уточняется, что погибшим оказался 31-летний уроженец Республики Ингушетия.

Ранее KP.RU сообщал, что школьник скончался после турнира по волейболу на юге Москвы. Во время соревнования у мальчика началась одышка, его госпитализировали в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Но факту случившегося столичные следователи организовали процессуальную проверку.