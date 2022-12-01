«Нордический декабрь и мягкотелые январь с февралем»: Тишковец рассказал о погоде этой зимой в Москве

Декабрь будет на 3-3,5 градуса холоднее климатической нормы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этой зимой жителей столичного региона ждет морозный декабрь и «мягкотелые» январь с февралем, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм канале «Часовой погоды».

С наступлением календарной зимы в столичный регион пришли «русские» морозы до -20 градусов. По словам синоптика, такой суровый старт предопределит нордический характер декабря: месяц будет на 3-3,5 градуса холоднее климатической нормы. При этом ожидается дефицит атмосферных осадков, недобор снега составит около 20-30%. К концу снега высота сугробов составит лишь 10-15 см вместо привычных 15-20 см.

Метеоролог добавил: после крепких морозов придет небольшое потепление. Так, в январе температурный фон будет на 3 градуса выше нормы, а в феврале – на 4 градуса теплее. Ожидается неустойчивая погода: морозы будут сменяться оттепелью с частой гололедицей. Сугробы выше 30-35 см маловероятны.

«Таким образом, самое холодное время года начнется с русских морозов, а после новогодних праздников приобретет черты мягкотелости. По всей видимости, тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит, весна придет раньше намеченных природой сроков», — отметил Тишковец.

Ранее KP.RU сообщал, что в первый день зимы в столичном регионе ударили 20-градусные морозы. Самые низкие температуры зафиксировали на востоке Подмосковья: 20,1 градуса в Черустях и 20,3 градуса в Электоростали.