Женщина ударила ножом в лицо пассажирку метро в Москве за громкий разговор по телефону

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения Фото: МВД Медиа

Пассажирку метро в Москве ударили ножом в лицо за громкий разговор по телефону. Инцидент произошел в вагоне поезда Солнцевской линии, когда он следовал от станции «Говорово» к «Минской», сообщает МВД Медиа.

- Одна из пассажирок спровоцировала конфликт с 36-летней жительницей столицы из-за того, что последняя якобы громко разговаривала по телефону, — уточняется в сообщении.

Агрессивно настроенная попутчица сначала угрожала говорившей по телефону москвичке, а когда направилась к выходу, перешла от слов к делу - нанесла внезапный удар ножом оппонентке в область лица. После этого нападавшая вышла из вагона и затерялась на станции.

Пострадавшая вышла из поезда на станции «Парк Победы» и рассказала обо всем полицейским. Те вызвали врачей для обратившейся к ним женщине и занялись поиском преступницы. Установив ее личность, сотрудники правоохранительных органов смогли задержать ее по горячим следам на станции «Октябрьское поле».

Нападавшая также оказалась москвичкой. Ей 50 лет. В ссоре с пассажиркой метро она использовала туристический нож, который носила с собой. Уголовное дело возбудили по статье об угрозе убийством, подозреваемую арестовывать не стали.

Пострадавшей же своевременно помогли медики. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

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