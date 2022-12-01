«Тройку» с изображением лимузина ЗИЛ выпустят тиражом 5 тысяч экземпляров в Москве

Тематическая тройка выйдет тиражом 5000 экземпляров Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве тиражом в 5 тысяч экземпляров выйдет лимитированная «Тройка» с дизайном, посвященным Музею Гаража особого назначения ФСО России. На ней будет изображен представительский лимузин ЗИЛ-41047, уточняет столичный Дептранс.

- Карта «Тройка» - один из символов московского транспорта и популярный сувенир, поэтому мы стараемся выпускать тематические карты, которые понравятся пассажирам, — прокомментировал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента развития транспорта и дорожно-транспортно инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Именно москвичи выбрали лимузин ЗИЛ для этой тематической «Тройки», проголосовав на портале «Активный гражданин».

В продажу «Тройка», посвященная Музею Гаража особого назначения, поступит уже в декабре 2022 года. Приобрести ее можно будет в кассах станций столичной подземки.

Как сообщил KP.RU ранее, с 3 по 7 декабря от станции метро «Октябрьская» до «Новых Черемушек» не будут ходить поезда. Станции будут работать как конечные.