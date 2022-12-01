Живет в Москве, не пьет, в игры не играет и дарит цветы: каким должен быть идеальный муж по мнению молодой девушки

Пользователи в ответ на пост предположили, что после начала отношений список будет расти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22-летняя жительница Москвы опубликовала в соцсетях список из 53 требований к будущему мужу и спровоцировала широкую дискуссию. Мелиса Макарова предупредила, что пытается отыскать «лучшего мужа в мире, чтобы любить, ценить, заботиться», а себя описала в том числе как «тревожную девушку».

- Можете осуждать и шутить на тему моей требовательности, но я всё же попробую, - написала пользовательница соцсети.

В самом начале автор предупредила, что готова общаться только с теми, кто живет в Москве или готов туда переехать. Следом девушка расположила пункт о том, что будущий избранник не должен направлять на нее оружие, в том числе игрушечное и ножи. А затем выдвинула требование не одушевлять неодушевленные предметы в негативном ключе даже в шутку.

Также подходящий кандидат в мужья не должен быть иждивенцем, религиозным фанатиком, бабником или тем, кто оказывает знаки внимания девушкам, нацистом, газлайтером, маменькиным сынком, лжецом, поклонником курения, женатым или состоящим в отношениях.

Подходящий автору мужчина также не должен пить алкоголь чаще 8 раз в год и играть в компьютерные игры больше 12 часов в месяц. Также он должен дарить цветы хотя бы раз в месяц и говорить посторонним о своей половине только хорошее или же молчать.

Многие пользователи раскритиковали список, однако большинство отнеслось к нему с юмором. Впоследствии в сообществе появились посты-пародии, а в комментариях к изначальному сообщению некоторые предположили, что список составлен на основе неудавшихся отношений автора.

Ранее KP.RU сообщил, что интим-блогер назвала главное отличие мужчин из столицы от провинциалов.