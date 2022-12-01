Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 12:58

Прибывший в зоопарк Москвы белый медведь Диксон полностью восстановился после удаления клыка

Директор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что животное снова получает крупные порции
Ирина РЕБРИКОВА
Зажвшая рана в челюсти позволила вернуть разнообразие в меню Диксона

Зажвшая рана в челюсти позволила вернуть разнообразие в меню Диксона

Фото: Московский зоопарк

Белый медведь Диксон полностью восстановился после удаления поврежденного клыка, с которым он поступил в зоопарк Москвы в начале сентября. Тогда провести операцию было невозможно из-за нестабильного состояния животного после обстрела браконьерами в Красноярском крае. Зуб удалили позже и некоторое время рацион питания Диксона оставался ограниченным.

- Медведь полностью восстановился после удаления клыка... Рана в челюсти зажила, и жевать он может абсолютно безболезненно, — написала в своем телеграм-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Идущего на поправку Диксона в результате снова кормят крупными порциями.

Ранее KP.RU сообщил о постепенном восстановлении подвижности задних конечностей у белого медведя. В октябре он даже начал плавать в бассейне.