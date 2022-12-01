Прибывший в зоопарк Москвы белый медведь Диксон полностью восстановился после удаления клыка

Зажвшая рана в челюсти позволила вернуть разнообразие в меню Диксона Фото: Московский зоопарк

Белый медведь Диксон полностью восстановился после удаления поврежденного клыка, с которым он поступил в зоопарк Москвы в начале сентября. Тогда провести операцию было невозможно из-за нестабильного состояния животного после обстрела браконьерами в Красноярском крае. Зуб удалили позже и некоторое время рацион питания Диксона оставался ограниченным.

- Медведь полностью восстановился после удаления клыка... Рана в челюсти зажила, и жевать он может абсолютно безболезненно, — написала в своем телеграм-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Идущего на поправку Диксона в результате снова кормят крупными порциями.

Ранее KP.RU сообщил о постепенном восстановлении подвижности задних конечностей у белого медведя. В октябре он даже начал плавать в бассейне.