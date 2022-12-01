Николай Чуковский был ученым-физиком, он много лет руководил сектором спутниковой и оптической связи в НИИ радиоэлектроники МГТУ

В Москве на 90 году жизни умер внук детского писателя Корнея Чуковского Николай Чуковский. Тело известного физика нашли в его квартире на юго-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного комментатора Анну Дмитриеву, чей муж Дмитрий Чуковский был младшим братом Николая.

- Ему было 89 лет, он очень сильно болел, — приводит агентство цитату Анны Дмитриевой.

Николай Чуковский был ученым-физиком, он много лет руководил сектором спутниковой и оптической связи в НИИ радиоэлектроники МГТУ имени Н.Э. Баумана. Он выпустил порядка 60 исследовательских работ в сфере оптической связи.

У писателя Корнея Чуковского было двое сыновей и две дочери, одна из которых скончалась в возрасте 11 лет. Из пяти внуков и внучек в живых остались только двое: Дмитрий Чуковский, родившийся в 1943 году, и его сестра Наталья Костюкова (Чуковская), родившаяся в 1925 году.

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