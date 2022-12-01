В Мосгортрансе заявили, что не используют биотопливо для обогрева электробусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мосгортрансе рассказали, что еще не используют биотопливо для обогрева электробусов. Сейчас этот вопрос только прорабатывается, подчеркнули в пресс-службе компании

В ряде СМИ первого декабря 2022 года появилась информация, что Мосгортранс использует биотопливо от «Вкусно - и точка» для обогрева салона электробусов. В компании поспешили опровергнуть эти сообщения. По словам представителей компании, данная информация не является достоверной.

Как пишет KP.RU, вопрос использования биотоплива для обогрева салонов столичных электробусов на данный момент только прорабатывается. Это может стать возможным только после подготовки соответствующей инфраструктуры.

После того как все будет готово, компания выберет поставщика. В тендере смогут участвовать все желающие предприниматели, способные выполнить техзадание на поставку биодизеля для отопителей электробусов «Мосгортранса» на конкурентной основе.