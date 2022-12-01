Движение на Тверской ограничат с 3 по 12 декабря из-за оформления улиц к Новому году

Перекрытия будут действовать 10 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 3 по 12 декабря 2022 года в Москве частично ограничат движение на некоторых участках Тверской улицы, на Петровке, на Моховой улице и в Газетном переулке, предупреждает столичный Дептранс. Ограничения начнут действовать с 00:00 3 декабря. Снимут их в 6:00 12 декабря.

- Будут перекрывать по одной полосе движения. Это связано с проведением работ по оформлению территории, — уточняется в сообщении.

На Тверской движение ограничат на пяти участках: у перекрестка с Камергерским переулком, возле Пушкинского сквера, в границах от Столешникова переулка до Тверского проезда (на полосах движения в сторону области), у дома 9 и Новопушкинского сквера (в сторону центра).

Также ограничения введут на Петровке у пересечения с Кузнецким мостом и в Газетном переулке на участке от дома 17 строение 2 до дома 9 по Тверской.

Ограничения затронут и улицу Моховую. У дома 15/1 перекроют одну полосу по направлению движения в сторону улицы Тверской.

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