Пассажир из Стамбула попытался провезти через таможню в «Шереметьево» 117 ножей

Пассажир из Стамбула попытался провезти через таможню в «Шереметьево» 117 складных ножей Фото: Шереметьевская таможня

Сотрудники Шереметьевской таможни в багаже пассажира из Турции обнаружили 117 дорогих складных ножей. 63-летний мужчина, который ехал из Стамбула в Москву, попытался пройти через «зеленый» коридор, рассказали в пресс-службе таможни.

В результате таможенного досмотра в багаже обнаружили целую партию складных ножей в упаковках. Мужчина пояснил, что везет их для личной коллекции, обмена и подарков. Также он назвал стоимость предметов: в общей сложности 5,5—8,5 тыс. долларов США.

Однако таможенный эксперт не согласился с такой оценкой. Согласно заключению стоимость задержанного товара составила 3,4 млн рублей, что почти в семь раз больше максимальной названой суммы.

Теперь мужчину обвиняют в недекларировании по установленной форме товаров, а также в несоблюдении запретов и ограничений, закрепленных в кодексе административных правонарушений РФ.

Ранее KP.RU писал, что пассажир из Баку попытался ввезти в Москву украшения от Картье стоимостью в 1,5 миллиона рублей.