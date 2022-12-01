В Новой Москве мужчина обстрелял машину из пневматики и избил женщину-водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Москве мужчина по неизвестной причине обстрелял проезжающую мимо машину. Когда с ним вышла разобраться водитель автомобиля, он ударил женщину по лицу. О произошедшем пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Нападавшего задержали. Сообщается, что произошел инцидент на улице Школьной. Сообщение в полицию о нарушении общественного порядка поступило в 16:40.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия, обстрелял движущийся автомобиль. Из-за этого между ним и женщиной-водителем произошел конфликт. И злоумышленник ударил оппонентку по лицу.

Предварительно, пострадавших в результате стрельбы нет. Нарушитель задержан, проводится проверка.

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