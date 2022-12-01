Приезжий мужчина украл банковские карты и телефон спящего пассажира электрички «Москва-Домодедово»

Транспортные полицейские Москвы задержали обокравшего спящего пассажира электрички мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники столичного линейного управления МВД России задержали мужчину, который в электричке «Москва-Домодедово» обворовал крепко спящего пассажира. Мужчина украл телефон и банковские карты, с которых позже сделал покупки на 4 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила почти 100 тыс. рублей, пишет «МВД Медиа».

Транспортные полицейские после получения заявления, выяснили, в какой торговой точке злоумышленник расплатился украденной кредиткой. Там они получили его приметы, по котором оперативно задержали подозреваемого на Павелецком вокзале столицы. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый житель Челябинской области.

Мужчину доставили отдел, где он признался в краже. После совершения покупок, чужие банковские карты он выбросил, а смартфон сдал в скупку за пять тыс. рублей. Гаджет изъяли и в скором времени вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве поймали карманницу, которая вытащила из пальто девушки телефон.