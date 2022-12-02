Гололедица и мороз до 9 градусов ожидаются в Москве 2 декабря 2022 года

Атмосферное давление в городе продолжит расти и составит 768 мм рт. ст. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 2 декабря, прогнозируется бесснежная погода, местами образуется гололедица. Днем температура опуститься до семи-девяти градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеостаций, в 06:00 в столице наблюдалась дымка, а столбики термометров показывали 12 градусов морозы. Сегодня атмосферное давление в городе продолжит расти и составит 768 мм ртутного столба, влажность – 83%. Будет дуть восточный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу характер погоды практически не изменится: атмосферные осадки не ожидаются, гололедица сохранится. Воздух остынет до -11…-9 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем 3 декабря подморозит до -7…-5 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на зиму 2022/2023 в столице. По его словам, москвичей ждет «нордический», холодный декабрь и мягкие январь и февраль.