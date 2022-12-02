Более 100 тыс. справок о задолженностях и переплатах за ЖКУ выдали москвичам

В справке отображаются задолженности и переплаты по ЖКУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Москвичи с конца апреля могут запрашивать сведения о долгах и переплатах за коммунальные и иные услуги, например, пользование отоплением или водопроводом. С мая по октябрь через портал mos.ru и в центрах «Мои документы» горожанам выдали 107 тысяч соответствующих справок, сообщили на сайте столичной мэрии.

Данные о состоянии лицевого счета востребованы: в среднем ежемесячно специалисты обрабатывают порядка 18 тысяч запросов. В справке отображаются задолженности и переплаты по ЖКУ. Ее могут оформить собственники жилья или люди, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве.

На портале mos.ru для оформления документа нужно указать паспортные данные и свои адрес, после этого справка придет на электронную почту пользователя. Она необходима при продаже недвижимости и при сопоставлении данных по «коммуналке» со сведениями от управляющих компаний.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 декабря в Москве выросли тарифы за ЖКУ. Цена поднялась примерно на 9%.