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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:15

Более 100 тыс. справок о задолженностях и переплатах за ЖКУ выдали москвичам

Ежемесячно специалисты обрабатывают около 18 тыс. заявок
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В справке отображаются задолженности и переплаты по ЖКУ

В справке отображаются задолженности и переплаты по ЖКУ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Москвичи с конца апреля могут запрашивать сведения о долгах и переплатах за коммунальные и иные услуги, например, пользование отоплением или водопроводом. С мая по октябрь через портал mos.ru и в центрах «Мои документы» горожанам выдали 107 тысяч соответствующих справок, сообщили на сайте столичной мэрии.

Данные о состоянии лицевого счета востребованы: в среднем ежемесячно специалисты обрабатывают порядка 18 тысяч запросов. В справке отображаются задолженности и переплаты по ЖКУ. Ее могут оформить собственники жилья или люди, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве.

На портале mos.ru для оформления документа нужно указать паспортные данные и свои адрес, после этого справка придет на электронную почту пользователя. Она необходима при продаже недвижимости и при сопоставлении данных по «коммуналке» со сведениями от управляющих компаний.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 декабря в Москве выросли тарифы за ЖКУ. Цена поднялась примерно на 9%.