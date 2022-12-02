Синоптик Котилевская спрогнозировала бесснежную погоду в Москве в в ближайшие 5-6 дней

В Москве атмосферные осадки не ожидаются в ближайшие 5-6 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в ближайшие пять-шесть дней прогнозируется морозная, но бесснежная погода, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

«Снега, как и потепления, ждать нескоро. В обозримом будущем пока еще нет, пока будет холодно. Ближайшее 5-6 дней антициклон будет еще стоять». – уточнила метеоролог.

Синоптик добавила, что в пятницу в столице ожидается переменная облачность без атмосферных осадков. Столбики термометров покажут около -6…-8 градусов. В Подмосковье подморозит от -6 до -11 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата.

Ранее KP.RU сообщал, что первый день зимы в столичном регионе начался с 20-градусных морозов. Холоднее всего было на востоке Подмосковья: -20,3 градуса в Электростали и -20,1 градуса в Черустях. А в Москве воздух остыл до -13,3 градуса.