Тушканчики из Московского зоопарка впервые впали в зимнюю спячку в естественных условиях

Тушканчики впервые впали в зимнюю спячку в естественных условиях – в уличном вольере Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке тушканчики впервые впали в зимнюю спячку в естественных условиях – в уличном вольере. Затем их перенесли в холодильник с персональными домиками, сообщили в телеграм-канале зоосада.

В природе тушканчики засыпают глубоко под землей. Они роют тоннели и готовят специальное место для сна, расположенное ниже уровня промерзания земли. В столичном зоопарке такие условия для грызунов создать довольно сложно, поэтому зверьки зимуют в холодильниках. В них поддерживается комфортная для спячки температура.

Ранее, как только грызуны становили сонными, зоологи переносили их в холодильник. На этот раз тушканчикам дали уснуть на улице, а затем уже взвесили и поместили в домики. Они выйдут из спячки весной.

«В этом году мы решили оставить зверьков в вольерах и посмотреть, смогут ли они заснуть на улице. Специалисты уверены, что этот процесс для тушканчиков более комфортный и естественный», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Ранее KP.RU сообщал, что Московский зоопарк приютил на зиму для более чем 200 летучих мышей. Весной рукокрылых отпустят на свободу.