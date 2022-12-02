Синоптик Шувалов предупредил москвичей о смоге в предстоящие выходные 3 и 4 декабря

Выбросы автомобилей и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

В Москве в предстоящие выходные, 3 и 4 декабря, прогнозируется сильный смог. Он образуется в нижних слоях атмосферы, сообщает NEWS.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам специалисты, в столице могут ввести режим повышенной готовности из-за чрезмерного загрязнения воздуха вредными веществами. Выбросы автомобилей и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое, ситуацию осложнит безветренная погода.

«Так что в ближайшие дни вполне можно ожидать объявления режима повышенной готовности к загрязнениям, в Красноярске для подобного явления даже есть отдельный термин «режим черного неба», — подчеркнул он.

Синоптик также добавил, что в выходные столбики термометров будут показывать около 7-8 градусов мороза.

Ранее KP.RU сообщал, что в ближайшие пять-шесть дней в Москве ожидается бесснежная погода. Крепкие морозы сохранятся.