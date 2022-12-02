Ограбивших особняк вдовы миллиардера Челышева и тещи певца Алексея Воробьева задержали в Москве

Ограбление произошло в начале ноября в подмосковной деревне Тимошкино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в ограблении дома вдовы миллиардера Юлия Челышева и тещи российского певца Алексея Воробьева – Виктории Челышевой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ограбление произошло в начале ноября 2022 года в подмосковной деревне Тимошкино под Красногорском. Уточняется, что злоумышленников поймали в столице в квартире на Рязанском проспекте. Все задержанные – безработные, двое из них не имеют регистрацию в РФ.

Как сообщал KP.RU, 2 ноября преступники в масках Джокера вынесли 10 млн рублей из особняка тещи певца Алексея Воробьева. 57-летнюю женщину, Викторию Челышеву, приковали к лестнице наручниками, а затем, угрожая расправой, потребовали выдать все тайники в доме. Наличных денег не нашлось, поэтому налетчики украли драгоценности и дорогие брендовые часы.